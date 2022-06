En France, des millions d’utilisateurs interagissent avec des contenus liés au voyage sur la plateforme. En effet, Pinterest permet à ses utilisateurs de découvrir de nouvelles idées de destinations et d’activités auprès des créateurs de la plateforme.

Les destinations françaises et limitrophes très convoitées pour l’été

Les recherches des 19,7 millions d’utilisateurs mensuels français de la plateforme, connue pour ses échanges de photos et vidéos, font assez largement ressortir une préférence pour le tourisme local, un attrait pour les stations balnéaires et un boom des activités en plein air. Il suffisait à Pinterest de passer au crible toutes ces recherches pour en tirer des enseignements utiles pour les professionnels du tourisme et les destinations. Les résultats démontrent une forte appétence pour les destinations françaises et limitrophes.

La Normandie inspire à travers son histoire, avec une hausse de recherches pour des villages tels que Giverny sur les pas de Claude Monet. Il en va de même pour son patrimoine culturel, à commencer par la baie du Mont Saint-Michel (+116 %), et les falaises d’Étretat (+102 %). D’une manière générale, les îles françaises connaissent aussi un réel succès auprès des utilisateurs de Pinterest, avec une multiplication des recherches par deux pour l’île d’Oléron ou encore Belle-Île-en-Mer. Le Sud de la France plaît toujours autant. En effet, quoi de mieux que de surfer à Biarritz, faire la fête à St Tropez ou encore découvrir les calanques de Marseille durant votre été. Pour ce qui est des stations en bord de lac, les recherches sont multipliées par 2.

Les stations balnéaires en Europe font aussi rêver ses utilisateurs pour l’été 2022. L’Italie et ses destinations tout droit sorties d’un tableau Pinterest donnent envie aux utilisateurs français de la plateforme. Du Nord au Sud, en passant par les îles, comme la Sardaigne qui connaît un réel succès avec une hausse de recherches multipliées par 3.