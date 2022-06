Ben Silbermann, fondateur et directeur général de Pinterest, a quitté ses fonctions mardi après plus de 10 ans passés à diriger le service de tableau d’affichage numérique et à le rendre public.

Un nouveau CEO

Ben Silbermann, le cofondateur et directeur général du réseau social, quitte la direction et laisse la place à un doyen de Google et PayPal, Bill Ready. Durant les années de Silbermann, Pinterest a grandi pour devenir un géant des réseaux sociaux à plus de 430 millions d’utilisateurs et aux revenus annuels de plus de 2,5 milliards de dollars. M. Silbermann a qualifié le temps qu’il a passé à la tête de Pinterest de « cadeau d’une vie ». Désormais, Bill Ready, qui a dirigé des unités au sein de PayPal et de Google, a été nommé nouveau directeur général de Pinterest. Ce mouvement pourrait signifier un virage stratégique vers le e-commerce, notent certains experts. Ben Silbermann deviendra président exécutif et conservera un siège au conseil d’administration de la plateforme de San Francisco. À l’annonce de ce changement de CEO, les actions de Pinterest ont augmenté de 4 % après bourse hier soir à Wall Street.