À chaque mise à jour, Pinterest dévoile de nouvelles fonctionnalités très utiles pour les marques comme l’ajout de nouveaux formats publicitaire. Récemment, Pinterest renfonce l’expérience shopping de ses utilisateurs et facilite la prise en main de la plateforme pour les commerçants.

Des fonctionnalités shopping

Bill Ready a pris ses fonctions de PDG de Pinterest, à la suite du départ de Ben Silbermann, l’ancien CEO de la plateforme. Depuis sa nomination, Bill Ready n’a pas caché son envie d’accélérer la partie e-commerce de la plateforme. Dernièrement, Pinterest a présenté de nouvelles fonctionnalités pour le shopping en ligne.

4 nouveautés

L’API Pinterest pour le shopping : Pinterest continue d’investir dans les fonctionnalités de shopping et de mesure, plus particulièrement dans la gestion des catalogues et des métadonnées de produit.

L’étiquetage des produits sur les Épingles : C’est une option shopping qui donne la possibilité aux commerçants de transformer leurs Épingles lifestyle en Épingles à acheter pour aider les utilisateurs à passer facilement de l’idée à l’action.

Vidéo dans le catalogue : Pinterest investit dans le format vidéo pour permettre aux commerçants d’intégrer les ressources vidéo dans leurs catalogues de produits.

Onglet Shopping sur le profil professionnel : Les commerçants peuvent présenter des produits à acheter aux utilisateurs qui parcourent la plateforme. Cette fonctionnalité permet de personnaliser l’image de couverture et la description des groupes et d’offrir une expérience plus fluide sur mobile.