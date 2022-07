Après les tests concluants effectués en avril sur un petit groupe d’utilisateurs, Twitter déploie la fonctionnalité « Unmentioning ». « Prenez le contrôle de vos mentions et quittez une conversation avec Unmentioning qui est maintenant disponible pour tout le monde sur tous les appareils », a déclaré le compte Twitter Safety.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra de se retirer d’une conversation sur le réseau social. Le principe est de reprendre le contrôle de ses mentions et ainsi ne plus être submergé par des mentions non-souhaitées. Il suffit de cliquer sur les trois petits points d’un tweet et de choisir l’option « Quitter cette conversation ». Cela mettra un terme aux interactions : le nom de l’utilisateur ne sera plus tagué et l’utilisateur ne pourra plus être mentionné et ne recevra plus de notifications. Un excellent moyen pour limiter le harcèlement en ligne, un problème auquel Twitter est souvent confronté.

Sometimes you want to see yourself out.

Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 11, 2022