Si tous les créateurs de contenu ne foulent pas les podiums, ces férus de mode sont pour autant une source d’inspiration inépuisable. Avec leurs looks singuliers, les influenceurs font de la rue un véritable catwalk et dévoilent leur potentiel mode. Entre looks chic, glamour, street ou vintage, les influenceurs rivalisent d’audace.

Les influenceurs façonnent la Fashion Week

Instagram est une véritable source d’inspiration et la mode n’y échappe pas. Sur le réseau social dédié à l’image, les comptes Instagram mode sont nombreux. On retrouve sur la plateforme sociale des journalistes mode, des marques, des personnalités, des influenceurs mode, des mannequins ou encore des créateurs. Chacun y partage son univers, ses envies, ses looks ou encore sa vision de la mode. Influenth a sélectionné 10 Instagrameurs avec lesquels on s’immerge dans la Fashion Week.

Anne-Laure Mais

C’est l’une des ambassadrices les plus populaires de la tendance mode parisienne. Originaire de la Réunion, c’est à Paris qu’Anne-Laure a pris son envol et a affirmé son style. Grâce à son blog adenorah, cette Parisienne publie ses looks, ses bons plans et ses bonnes adresses. Entrepreneuse, elle lance sa propre marque Musier Paris en 2018 qui n’a pas seulement conquis les Parisiennes : les tops Kendall Jenner, Kaia Gerber et Bella Hadid font partie des fidèles du label. Avec 675 000 abonnés sur son compte Instagram, Anne-Laure s’impose comme archétype de la Parisienne.

Alexandra Van Houtte

Pour ne rien manquer de la Fashion Week de Paris, il faut la suivre. Cette jeune femme ne s’arrête jamais. Fondatrice et PDG de Tagwalk, un moteur de recherche exclusivement dédié à la mode, une businesswoman dans l’âme qui vit à mille à l’heure. Entre défilés, soirées et collaborations avec les plus grandes marques, ses contenus partagés sont toujours très riches et diversifiés.

Léna Mahfouf

L’une des créatrices de contenu les plus populaires du moment, plus connue sous le nom de Léna Situations, regroupe 3,6 millions d’abonnés sur son compte Instagram. À seulement 24 ans, c’est une véritable icône de mode. Ambitieuse et passionnée de mode et de haute couture, elle vit son rêve et apporte un souffle nouveau dans le milieu de l’influence. Attachée à sa communauté, elle partage les défilés de la Fashion Week ainsi que leurs coulisses grâce à des vlogues pour le magazine Vogue France.

Maluma

Cette véritable star de la pop colombienne, de son vrai nom Juan Luis Londoño Arias fait sensation à la Fashion Week de Paris. Le jeune artiste de 28 ans comptabilise 61,2 millions d’abonnés sur Instagram. Après avoir enchaîné deux rôles majeurs au cinéma, Maluma s’autorise un peu de repos en assistant à de nombreux défilés dans la capitale.

Alexandra Guerain

En 2012, durant ses études en marketing et management de mode à l’école Mod’Art Paris, Alexandra crée son blog Alex’s Closet. La Parisienne a vu son influence grandir, capitalisant 299 000 abonnés sur Instagram. Avec ses looks inspirés par la culture hip-hop, Alex’s Closet donne un second souffle au style streetwear grâce à une approche très féminine.

Jeanne Damas

Jeanne nous plonge dans un univers romantique, nostalgique et rock à travers son compte Instagram. Suivie par 1,5 millions de personnes sur son compte, l’influenceuse parisienne a notamment créé sa marque Rouje. Une marque authentique, s’inspirant des femmes qui l’entourent. Une féminité plurielle, sensuelle, sans cliché : en Rouje, on voit la femme avant le vêtement.

Sophie Fontanel

Une journaliste et chroniqueuse, qui détient une véritable passion pour la mode. Elle casse les codes en jouant la carte de l’autodérision. L’écrivaine est célèbre non seulement pour sa plume, mais aussi pour son statut d’influenceuse anti-âgisme. Assumant ses cheveux gris poudrés, elle encourage les femmes à s’accepter telles qu’elles sont. Elle a aujourd’hui 278 000 abonnés sur Instagram, pour qui elle décrypte l’actualité mode et culturelle.

Paola Locatelli

Âgée de 18 ans, cette jeune créatrice de contenus comptabilise 1,8 millions d’abonnés sur Instagram. La jolie brune a su se distinguer par son visage d’ange, sa personnalité rigolote et son physique de rêve. Très proche de sa communauté, elle partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Collaborant avec les plus grandes marques, Paola est une étoile montante de la mode.

Clara Cornet

Depuis sa nomination au poste de directrice de la création et des achats des Galerie Lafayette Champs-Élysées, la jeune femme est partout. 100 % parisienne et folle de styles, la mode est pour elle une obsession. Accro au travail, elle court les showrooms, enchaîne les rendez-vous et disserte avec talent sur les messages de la mode de demain. Autant dire que la Fashion Week ne va pas se faire sans elle.

Bilal Hassani

Star des réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant, Bilal Hassani, âgé de 22 ans, comptabilise 608 000 abonnés sur Instagram. Une nouvelle icône de la mode, le chanteur a adopté une tenue avant-gardiste pour lors du show Valentino. Portant une robe ballon clouté, son look aussi rock que futuriste a fasciné les internautes.