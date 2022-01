À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, WhatsApp collabore avec l’association “À Voté” pour inciter les plus jeunes à voter. À l’aide d’un chatbot intégré à l’application de messagerie instantanée, l’association vous fournit les informations nécessaires sur les prochaines élections.

Intéresser les jeunes électeurs

Depuis le 10 janvier 2022, un chatbot est disponible sur WhatsApp en partenariat avec l’association A Voté. Cet outil a pour but de soutenir les campagnes électorales afin d’inviter les jeunes votant à prendre part au scrutin. En effet, 59% des 18-30 ans inscrits sur les listes électorales envisagent de s’abstenir au premier tour de l’élection présidentielle selon un sondage de l’Ifop. L’association A Voté sera présente sur la plateforme pour répondre aux questions et prodiguer des conseils si besoin. Pour ce faire, ouvrez l’application WhatsApp et lancez une nouvelle conversation avec le numéro suivant : 06 22 26 69 50 ou en cliquant sur le lien suivant. Un QR code est également disponible pour accéder directement à la conversation. Ensuite, envoyez « Bonjour » dans cette dernière afin que l’application vous fournisse les informations dont vous avez besoin : dates des élections, inscriptions dans les bureaux de vote, programmes des candidats à la présidentielle, etc.