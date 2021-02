En analysant 78.000 posts sur les hashtags beauté les plus populaires et les comptes de 53 marques prisées chez les influenceurs beauté, HypeAuditor et l’agence d’influence partenaire ont constaté que la crise sanitaire avait fortement bénéficié au secteur de la beauté.

Le secteur de la beauté face à la pandémie

L’influence marketing est en effet devenu un levier clé dans la digitalisation des marques cosmétiques. L’étude révèle que les hashtags beauté ont été 30% plus utilisés pendant le premier confinement que pendant les deux mois qui l’ont précédé. Cette hausse s’est poursuivie à la rentrée (+25%), concernant même les hashtags liés à la bouche (avec une hausse de 10% en septembre-octobre comparé à janvier-février) et ce malgré le port quotidien du masque.

Les taux d’engagement ont énormément progressé pendant le premier confinement et particulièrement dans le secteur cosmétique, même si on constate une baisse sensible de ces taux après le confinement. Les posts des influenceurs cosmétiques en France ont des taux d’engagement 2 fois plus élevés que le reste du monde.

Les points les plus importants sont à retrouver dans l’infographie ci-dessous.

L’étude complète de 30 pages (avec des analyses par marque) est à télécharger ici.