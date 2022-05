LinkedIn a annoncé des changements pour optimiser les contenus proposés dans le fil d’actualité et améliorer ainsi l’expérience utilisateur. Le réseau social professionnel veut ainsi continuer à créer une expérience plus personnalisée et plus pertinente dans le flux LinkedIn de ses utilisateurs.

Des options de contrôle

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de LinkedIn vont avoir un plus grand contrôle sur leurs flux comme avec la possibilité de bloquer l’apparition de certaines catégories de contenu. Désormais, il est possible de sélectionner l’option « Je ne veux pas voir ça » pour des posts individuels, ou demander à LinkedIn de réduire la fréquence d’apparition des posts d’auteurs spécifiques.

Par ailleurs, la direction de la gestion des produits de LinkedIn est en train de tester de nouveaux systèmes de notification des mises à jour de statut sur chaque rapport individuel soumis. À mesure que le flux est utilisé, LinkedIn analysera les préférences des utilisateurs et sera en mesure de personnaliser davantage leur expérience. Ces derniers pourront également limiter la quantité de contenu politique qui s’affiche dans leur flux. Cette fonctionnalité est actuellement testée aux États-Unis, mais pourrait prochainement être étendue à d’autres régions.

Les contenus davantage mis en avant

LinkedIn explique dans son communiqué ce que les utilisateurs vont être plus susceptible de voir dans leur fil d’actualité :

– L’actualité la plus importante pour leur réseau : LinkedIn a conscience qu’il peut y avoir des suggestions de contenu dans le fil d’actualité qui ne sont pas toujours très pertinentes (et d’ailleurs les notifications…). Exemple classique : vous voyez une publication d’un inconnu car un membre de votre réseau a laissé un commentaire, mais cela ne vous intéresse pas forcément. Ainsi, le réseau social a annoncé qu’il aurait tendance à montrer « une activité plus ciblée du réseau de ses utilisateurs, dans laquelle ils sont ainsi plus susceptible de rejoindre la conversation ».

– Des nouvelles et des idées leaders d’opinion, d’experts ou de créateurs en fonction des domaines et des intérêts de chacun : Sur la base des commentaires, les utilisateurs veulent également des nouvelles plus pertinentes des influenceurs dans leur domaine. Cela peut être très instructif pour leur carrière et leur travail quotidien.

LinkedIn va donner moins d’importance à certains contenus

LinkedIn va donner moins d’importance aux contenus de mauvaise qualité et aux sondages abusifs et va améliorer la sécurité des conversations :

– Réduire les contenus de mauvaise qualité : de nombreux utilisateurs se plaignent des publications qui incitent la communauté à s’engager via des likes ou réactions dans le seul but d’augmenter leur portée sur la plateforme. LinkedIn déclare : « nous ne ferons pas la promotion de ce type de contenu et nous encourageons tous les membres de la communauté à se concentrer sur la diffusion de contenu fiable, crédible et authentique ».

– Assurer la sécurité des conversations : LinkedIn met tout en œuvre pour que les conversations et le contenu du flux de chacun soient sûrs et constructifs afin d’offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience possible. L’application prend notamment des mesures à l’encontre des contenus et des profils qui enfreignent nos politiques communautaires professionnelles.

– Un meilleur filtrage pour les sondages : des utilisateurs se plaignent de voir apparaître un trop grand nombre de sondages de personnes inconnues dans leur fil d’actualité. C’est pourquoi le réseau professionnel indique qu’il va prendre des mesures pour éviter cela, et précise : « cela signifie moins de sondages provenant de personnes que vous ne connaissez pas et plus de sondages provenant de personnes de votre réseau avec lesquelles vous êtes plus susceptible de vous engager. »