Il semblerait qu’Instagram travaille depuis plusieurs mois déjà sur une fonction attendue : la possibilité d’ajouter plusieurs liens au sein d’une bio. Le développeur et ingénieur Alessandro Paluzzi a partagé plusieurs aperçus de cette nouveauté sur Twitter.

Cela fait plusieurs années que les utilisateurs du réseau social souhaitent avoir la possibilité d’ajouter plusieurs liens dans leur biographie Instagram. Pour l’heure, le réseau social autorise uniquement l’ajout d’un lien dans sa description de profil. Une restriction qui limite les possibilités pour les utilisateurs de la plateforme, et notamment les créateurs de contenu, qui ont souvent plusieurs informations à partager. De plus, le réseau social n’autorise pas le partage de liens dans les descriptions des publications, ou dans les commentaires. Le réseau social semble donc vouloir proposer l’ajout de liens externes multiples tels que : plusieurs liens externes qui redirigent vers n’importe quelle page web, un profil Facebook ou encore un groupe Facebook.

#Instagram keeps working on the ability to add multiple links in bio 👀

ℹ️ It will be possible to add a #Facebook group pic.twitter.com/FriaEzli4f

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 6, 2022