Après avoir dévoilé le lancement de LinkedIn Podcast, la nouvelle offre audio de LinkedIn, Tomer Cohen, directeur des produits du réseau social professionnel, nous annonce la mise à jour de diverses fonctionnalités de la plateforme en réponse aux retours utilisateurs.

De nouveaux outils d’analyse

Le réseau professionnel cherche à performer en fournissant de nouveaux outils d’analyse à ses créateurs de contenus. Cette nouvelle fonctionnalité va fournir des informations plus précises sur la performance et l’audience d’un post . L’utilisateur va pouvoir utiliser des filtres pour mieux comprendre qui interagit ses publications (localisation, secteur d’activité, etc). Comme l’a annoncé Tomer Cohen, « Nous savons qu’il est important de comprendre quel contenu résonne auprès de votre public et notre équipe a travaillé dur pour créer de nouvelles analyses pour nos créateurs. Bientôt, les créateurs pourront obtenir des analyses sur leurs publications individuelles et leurs performances globales, à travers le contenu et l’audience. ». Cette nouveauté est un excellent moyen de visualiser la portée du contenu auprès de l’audience ciblée. C’est aussi un moyen simple d’affiner la stratégie des utilisateurs en fonction des données fournies.

De plus, la plateforme se veut innovante et à la pointe de la technologie, Tomer Cohen décrit dans une note le développement de LinkedIn vers de nouvelles tendances technologiques avec le potentiel des NFT dans l’application.

« Lorsque nous pensons à une nouvelle technologie, nous commençons par les besoins de nos membres et clients et par la meilleure façon de les connecter aux opportunités économiques. Ensuite, nous examinons comment nous pouvons tirer le meilleur parti des technologies innovantes pour aider à répondre à ces besoins. Les sujets de Crypto, NFT, blockchain et métaverse sont tous discutés fréquemment sur LinkedIn alors que nous continuons à rechercher de meilleures façons d’améliorer votre expérience. », déclare le directeur de produit du réseau social

Un nouvel emoji 😂

Tomer Cohen insinue qu’un nouvel émoji « qui rit » pourrait s’ajouter aux réactions déjà existantes sur l’application. Les réactions en émoji disponibles actuellement sont : j’aime, bravo, soutien, j’adore, instructif, intéressant. « L’une des principales demandes que nous avons reçues concernait une réaction d’émoji riant. Nous vous entendons haut et fort et nous sommes d’accord. L’humour est en effet une affaire sérieuse. », évoque ce dernier. Après la réaction « soutien » ajoutée en juin 2020 en réponse aux publications sur la crise sanitaire, ce nouvel émoji très attendu par les utilisateurs pourrait prochainement faire l’objet d’un nouveau communiqué.