LinkedIn annonce son arrivée sur le réseau social chinois avec une nouvelle campagne nommée #Les Collègues. Le réseau souhaite ainsi aider les jeunes à entrer sur le marché du travail.

Une campagne pensée pour la GenZ

LinkedIn annonce son entrée sur TikTok avec la campagne #LesCollègues. Elle a pour but d’aider les jeunes étudiants ou non à entrer sur le marché du travail. La stratégie mise en place par le plus grand réseau professionnel du monde est de s’associer au réseau social chinois, qui loge sur sa plateforme un grand nombre de jeunes utilisateurs. Via le canal CarrièreTok, LinkedIn peut toucher sa cible et aider celles et ceux qui en ont besoin. LinkedIn permet ainsi aux utilisateurs d’échanger et d’écouter des créateurs de contenu parler de leurs expériences. Plusieurs sujets seront mis à l’honneur tels que : la santé mentale, la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail ou encore la culture professionnelle en France. La jeune génération en quête de réponses obtiendra ainsi des conseils, de l’encouragement et du soutien pour faire face au monde du travail.

« Le monde du travail évolue rapidement et aider les professionnels à s’adapter n’a jamais été aussi important. Cela s’applique particulièrement aux jeunes, encore étudiants ou qui viennent d’entrer dans la vie active, qui tentent de trouver leurs marques dans un monde hybride. C’est exactement ce que fait la campagne #LesCollègues de LinkedIn : les créateurs TikTok partageront du contenu qui fera écho avec les attentes des jeunes, pour leur apporter les encouragements dont ils ont besoin pour trouver leur voie. », déclare Julie Potier, Head of Brand Marketing chez LinkedIn France.

Au cours des prochains mois, elles et ils (créateurs) initieront des conversations et partageront leurs expériences, leurs doutes, leurs questions mais aussi leur expertise avec leur communauté sur TikTok, d’un coté :

– des profils expérimentés tels que : @MamaJob, @InesAled, @ClémentVanier et @NGSylvain

– des profils de jeunes en plein questionnement, doute qui forme une belle représentation de la GenZ : @RomanDoduik, @ManonPasquier, @AntoRacca, @EmilieTalk.