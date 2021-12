WhatsApp annonce le lancement de deux nouvelles fonctionnalités : les messages éphémères par défaut ainsi que la liberté de choisir la suppression automatique des messages au terme d’un laps de temps choisi.

Comment activer la suppression automatique et les messages éphémères ?

Vous avez désormais le choix d’activer ou non la suppression automatique des messages sur WhatsApp, une option appliquée par défaut sur toutes vos conversations. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de l’application, cliquez sur compte puis confidentialité et enfin délai avant disparition. Vous avez ensuite plusieurs durées s’offrant à vous : 24 heures, 7 jours (durée classique que proposait déjà la plateforme) ou 90 jours. WhatsApp indique que votre interlocuteur sera informé de la durée sélectionnée.

En ce qui concerne l’activation des messages éphémères, cela concerne uniquement les nouveaux chats et non ceux en cours. Vous devrez modifier manuellement chaque conversation si vous souhaitez utiliser ce paramètre.

Des médias éphémères

Le 3 août 2021 le service de messagerie instantanée a mis en place une nouvelle fonctionnalité permettant d’envoyer des photos ou vidéos éphémères. Après une seule consultation, le média disparaît. Pour utiliser cette fonctionnalité :

– Rendez-vous dans une conversation WhatsApp de votre choix

– Appuyez sur le bouton « + » pour iOS ou le trombone pour Android

– Sélectionnez caméra ou galerie et capturez ou choisissez la photo à envoyer

– Cliquez ensuite sur l’icône de temps située dans le champ d’ajout de légende

– Et envoyez votre média

Le média apparaîtra masqué dans le chat et le destinataire pourra le visionner une seule et unique fois. Néanmoins, l’application n’empêche pas les utilisateurs de faire des captures d’écran. Enfin, la date de péremption d’un média non consulté se limite à 14 jours avant d’être supprimée.