« L’accord pour le rachat de Twitter est provisoirement suspendu » a écrit Elon Musk sur Twitter vendredi dernier. Une nouvelle qui a mis Wall Street sous tension faisant chuter l’action de Twitter de 25 %.

Alors que tout le monde semblait considérer la validation du rachat de Twitter comme une formalité, Elon Musk vient d’annoncer la suspension de l’opération. Comme l’indique le milliardaire sur son compte Twitter, il souhaite vérifier que Twitter ne contient pas plus de 5% de faux comptes parmi ses utilisateurs monétisables. Si le patron de SpaceX désire autant connaître le réel pourcentage de faux comptes présents sur la plateforme, c’est pour savoir le nombre potentiel d’utilisateurs ciblés par la publicité et Twitter Blue, le service premium de Twitter. La suspension temporaire de cet accord peut être liée aussi à une volonté du milliardaire de renégocier la somme du rachat à la suite de la baisse des actions de Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

