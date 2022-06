Entre Elon Musk et Twitter le « feuilleton » continue. Après avoir menacé la plateforme dans un document officiel de retirer son offre d’acquisition du réseau social qui, selon lui, « résiste activement » à ses demandes d’informations sur les bots et les spams. Le conseil d’administration de Twitter a finalement cédé à la demande d’Elon Musk, d’après un article du Washington Post publié mercredi 8 juin.

Le réseau social prévoit désormais de donner accès à Elon Musk aux montagnes de données nécessaires pour répondre à ses questions sur le nombre de faux comptes. Twitter estime que le nombre de faux comptes et de spams sur le réseau social représente moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens. Mais Elon Musk affirme que la méthodologie employée par la plateforme n’est pas « adéquate » et qu’il doit mener sa « propre analyse ». Il souligne avec son équipe d’avocats que l’analyse précise des données du réseau social est essentielle pour comprendre comment cela va influencer le chiffre d’affaires de Twitter dans les années à venir. Si le conseil d’administration lui donne accès à toutes les informations, « cela mettra fin à cette impasse majeure », a commenté l’analyste Dan Ives sur Twitter.

This would be a big step to get this major hot button issue around the fake accounts/bots front and center. Musk had first shot across the bow this week, glad to see Twitter Board taking this step and resolving this spiraling issue which has taken on a life of its own.

— Dan Ives (@DivesTech) June 8, 2022