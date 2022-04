Depuis peu, Elon Musk est le nouveau propriétaire de Twitter. Le milliardaire est déterminé à adopter une approche plus souple en matière de modération, ce qui n’est pas au goût de tous. Ce rachat de Twitter fait le bonheur de Mastodon, son alternative jusqu’alors moins populaire. Une plateforme open source créée en 2016, sans publicité et sans revente de données personnelles.

Mastodon

Le réseau, qui compte environ 4 millions d’utilisateurs au total et 500 000 utilisateurs actifs mensuels, a fait état d’un afflux de plus de 40 000 utilisateurs le jour du rachat de Twitter par Elon Musk. Deux fois plus de personnes utiliseraient le réseau quotidiennement, a avancé Eugen Rochk, le jeune ingénieur allemand qui a fondé le réseau social. Loin d’être une « big tech », contrairement à ce que son appellation suggère, cette alternative sociale est longtemps restée dans l’ombre de Twitter. Mastodon tire désormais son épingle du jeu et le fait savoir.

Le réseau alternatif de Twitter

L’interface de Mastodon ressemble en une version simplifiée de Tweetdeck avec les fonctionnalités essentielles de Twitter. Sur l’application, il est possible de rédiger des messages, nommés non pas « des tweets » mais « des pouets », et qui sont partagés en temps réel. Ces derniers ne sont pas limités à 280 caractères comme sur Twitter, mais à 500 caractères. Ils peuvent être accompagnés de liens et illustrés par des images, des GIF ou des vidéos. Les utilisateurs peuvent répondre aux pouets, les repartager, les mettre en favoris, suivre d’autres utilisateurs et les mentionner dans leurs posts. Déjà disponible sur iOS, Mastodon vient de lancer la version Android de son application mobile. Celle-ci peut être téléchargée gratuitement depuis l’App Store et Google Play Store. Le réseau social est aussi accessible depuis un navigateur web.