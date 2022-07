C’est au tour de Facebook de lancer les NFT sur sa plateforme. Après leur arrivée sur Instagram en mai dernier, Meta annonce le lancement d’une nouvelle section nommée « digital collectibles » pour les accueillir sur Facebook.

Meta a dévoilé l’arrivée des NFT sur Facebook, grâce au tweet de Navdeep Singh, chef de produit de Meta. Comme pour Instagram, Facebook ajoute à sa plateforme une nouvelle section « digital collectibles » destinée aux NFT. Avec cette nouveauté, Meta continue sa transition vers le Web3. Pour le moment, Facebook teste cette fonctionnalité sur un groupe restreint d’utilisateurs aux États-Unis. Les publications réalisées avec des NFT vont être partagées de la même manière que des publications classiques. Elles peuvent être commentées, likées et repartagées. En appuyant sur la publication, les utilisateurs verront qui a créé le NFT et à qui il appartient. Mark Zuckerberg précise qu’à long terme, les utilisateurs pourront publier en même temps leur NFT sur Facebook et Instagram.

