La plateforme Twitter développe en ce moment même une nouvelle fonctionnalité appelée Twitter Flock. Cette dernière devrait permettre aux utilisateurs de gérer leur audience différemment et de proposer un contenu exclusif.

Le leaker Alessandro Paluzzi a partagé la nouvelle fonctionnalité en cours de développement chez Twitter. Le réseau social teste actuellement une option de contrôle personnalisé d’audience appelée « Twitter Flock ». De la même manière qu’Instagram a initié la liste « Amis proches » sur sa plateforme, il sera possible de donner accès à vos tweets à un groupe restreint de personnes. Vous aurez ainsi la possibilité de partager un contenu privé à certains utilisateurs choisis en amont et d’ajouter jusqu’à 150 personnes dans votre liste. Ainsi, seuls les utilisateurs sélectionnés pourront interagir avec les tweets concernés. Mais alors comment se sert-on de Twitter Flock :

– Créer votre liste d’utilisateurs privés (150 maximum)

– Ensuite, lorsque vous créez un tweet, vous avez la possibilité de déterminer si ce dernier peut être visible par « Tout le monde » ou « Twitter Flock » (votre liste d’utilisateurs privés)

Enfin, lorsqu’un tweet sous « Twitter Flock » sera ajouté sur votre profil, un bandeau vert apparaîtra en dessous de ce dernier avec un message : « vous pouvez voir ce tweet car son auteur vous a ajouté à son Twitter Flock ».

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works 👀

ℹ️ You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock 👥

ℹ️ People won’t be notified if you remove them from the list 🔕 pic.twitter.com/xtGcDiHgxS

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 21, 2022