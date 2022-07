Reddit lance des avatars à collectionner sur sa plateforme. Dans son communiqué, le réseau social ne mentionne pas explicitement qu’il s’agit de NFT, mais les caractéristiques de ces avatars ont tout de jetons non-fongibles.

Reddit se lance dans le monde des NFT accessibles à tous

Après Instagram et Facebook, c’est au tour de Reddit de se lancer dans le monde des NFT. Le réseau social donne la possibilité à ses utilisateurs d’acheter des avatars avec leur carte bancaire ou à l’aide de cryptomonnaies pour des prix fixés entre 9,99 $ et 99,99 $. Contrairement aux marketplaces de NFT, la plateforme se veut plus accessible en permettant à tous de s’offrir des NFT, sans avoir obligatoirement de cryptomonnaies. Concernant la création de portefeuille pour ses utilisateurs, la plateforme a son propre système de blockchain nommé Vault. Pour le lancement de cette nouveauté, 90 avatars seront disponibles à la vente. Certains sont réalisés en collaboration avec des artistes. Les artistes qui ont créé des NFT recevront la moitié du prix de la vente et l’autre moitié sera reversée à Reddit. De plus, les utilisateurs qui seront propriétaires de ces avatars vont pouvoir aussi bien les utiliser sur Reddit que sur une autre plateforme en tant que photo de profil par exemple.