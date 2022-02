TikTok se place parmi les applications ayant connu la plus forte progression de valeur de marque en 2021. Ce mercredi, le cabinet Brand Finance dévoile son classement.

Une entrée remarquable

Le cabinet de conseil leader en évaluation de marque Brand Finance vient de dévoiler son étude concernant la valeur de marque des applications. Ce dernier se base sur des données comme l’image, les performances enregistrées ou encore le chiffre d’affaires. Dans son rapport, on peut voir que TikTok se place en 18e position en 2021. Bien entendu, les GAFAM composent toujours le top 10 de ce classement avec Apple en pôle position. L’entreprise est la première à avoir atteint une valorisation boursière de 3 000 milliards de dollars. Elle est suivie d’Amazon, puis de Google et enfin Microsoft en 4e position. Cependant, TikTok fait une entrée remarquable. Élue l’application la plus téléchargée en 2021, elle occupe aujourd’hui la 18e place du classement de Brand Finance. Malgré le chemin qui lui reste à parcourir pour espérer atteindre le top 10, TikTok est titrée « l’application à la plus forte progression ». Bertrand Chovet, directeur général de Brand Finance, a déclaré dans un communiqué « TikTok est passée d’une relative confidentialité à une renommée internationale en quelques années seulement et sa croissance ne montre aucun signe de ralentissement ». En effet, le chiffre d’affaires de Bytedance a augmenté de 70 % en un an et atteint pas moins de 58 milliards de dollars en 2021.