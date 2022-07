WhatsApp, l’application de messagerie du groupe Meta, travaille sur une nouvelle option afin de donner la possibilité à ses utilisateurs de masquer son statut « en ligne » sur la plateforme.

Masquer le statut pour plus de discrétion

Après avoir reçu de nombreux commentaires d’utilisateurs souhaitant masquer leur statut « en ligne » sur la plateforme, WhatsApp développe une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir qui est autorisé à voir quand ils sont connectés sur l’application. Selon WABetainfo, le groupe Meta travaille sur l’intégration d’une nouvelle option afin de désactiver le statut « en ligne » présent sur la barre horizontale supérieure de chaque conversation, en dessous du nom du contact. Selon la capture d’écran prise par WABetainfo, il va être possible de décider qui peut voir le statut en ligne directement depuis les paramètres. Dans « confidentialité », les rubriques « vu à » et « statut », seront étroitement liées grâce à deux nouveaux choix : « Tout le monde » et « Identique à la dernière vue ». Par exemple, si vous choisissez « Mes contacts » pour « vu à » et « Identique au dernier vu » pour « statut » cela signifie que seuls les contacts pourront voir votre statut en ligne.