Twitter teste actuellement une nouvelle option pour insérer des Bitmoji dans le flux des photos de profil. Pour créer leur Bitmoji, les utilisateurs de Twitter seront redirigés sur Snapchat. Une première collaboration pour ces géants de la Tech qui liera les profils Twitter et Snapchat des utilisateurs.

Après l’arrivée des avatars sur Instagram, c’est le réseau social Twitter qui se lance dans la course des personnages virtuels personnalisables. Le développeur et ingénieur informatique, Alessandro Paluzzi révèle dans un tweet une nouvelle fonctionnalité sur laquelle Twitter travaillerait en étroite collaboration avec Snapchat. Cette nouveauté permettrait aux utilisateurs de Twitter d’intégrer un Bitmoji comme photo de profil. Un nouvel ajout qui lierait Snapchat, propriétaire du concept de Bitmoji, à Twitter. Comme le montre la capture d’écran prise par Alessandro Paluzzi, Twitter insère un nouveau bouton « Ajouter Bitmoji » dans le flux de téléchargement de l’image de profil. Ce bouton renverra automatiquement les utilisateurs de Twitter sur leur compte Bitmoji relié à Snapchat. Ce lien direct permettra de créer un personnage Bitmoji propre à chaque utilisateur de Twitter ou d’ajouter le Bitmoji déjà utilisé sur Snapchat. Un nouveau moyen pour les utilisateurs d’exprimer leur créativité et leur identité grâce à une caricature numérique.

#Twitter is working on allowing #Snapchat Bitmoji to be used as an avatar 👀 pic.twitter.com/3o8bgLw7nf

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 1, 2022