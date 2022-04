Attendue depuis plusieurs mois par les utilisateurs, la fonction “Communauté” est bientôt disponible sur WhatsApp. Elle va permettre de rassembler différents groupes au sein d’un même espace de discussion. Avec cette fonctionnalité, l’application de messagerie veut favoriser une nouvelle manière de communiquer et limiter la surcharge de messages dans les discussions élargies.

Un outil pratique

Certaines structures, comme des écoles, des associations locales ou des organisations à but non lucratif, comptent désormais sur WhatsApp pour communiquer en toute sécurité et mieux s’organiser. Ce phénomène s’est accentué depuis la pandémie, obligeant WhatsApp à s’adapter à ces nouveaux utilisateurs. Les Communautés ont été pensées pour rassembler plusieurs groupes dans une même discussion générale, tout en conservant des conversations privées en plus petit comité. « Les membres pourront recevoir les annonces envoyées à l’ensemble de la communauté tout en discutant dans de plus petits groupes créés autour de centres d’intérêt spécifiques. », a expliqué l’application dans un communiqué.

Sécurité et confidentialité

Fidèle à ses valeurs sur la sécurité, WhatsApp souhaite avant tout garantir la confidentialité des contenus échangés par ses utilisateurs. Les messages échangés dans les Communautés sont protégés par le chiffrement de bout en bout. Pour s’assurer du bon fonctionnement des Communautés en interne, WhatsApp a développé de nouveaux outils de modération et de contrôle à destination des administrateurs.