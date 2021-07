En rupture avec les codes classiques des réseaux sociaux Instagram, Facebook ou encore TikTok, BeReal est Le réseau social qui monte chez les plus jeunes en France. Pour preuve, BeReal compte 100 000 téléchargements sur le PlayStore et se hisse n°5 du top téléchargement dans la catégorie réseaux sociaux sur l’Apple Store. Créé en 2020 par deux Français et jeunes diplômés de l’école 42, BeReal repense notre rapport aux réseaux sociaux.

Le réseau social de l’ordinaire

Le crédo est simple : “Tes amis. Pour de vrai.” Tous les jours à une heure aléatoire, vous êtes notifié pour prendre une photo en 2 minutes de ce que vous êtes réellement en train de faire. Vous pouvez prendre en photo ce qui se passe devant et derrière vous en mode “selfie”. Pas de filtre ni de recadrage à disposition. Vous postez telle que vous êtes. Et bien sûr, pas d’anticipation ni de mise en scène possible puisque vous avez seulement deux minutes et que l’heure est inconnue. Vous avez toutefois la possibilité de faire plusieurs essais si la photo ne vous satisfait pas.

Renouer avec l’authenticité

BeReal mise tout sur la spontanéité, le vrai et l’authenticité. En somme, une plongée dans la “vraie” vie de votre entourage toujours avec ce côté éphémère. Les photos prises disparaissent au bout de 24h. Concernant votre statut, public ou privé, c’est à vous de voir ! De votre coté, vous avez accès aux posts de vos amis proches et des personnes en statut public aux alentours via géolocalisation. Vous pouvez laisser un commentaire ou bien réagir en photo avec un RealMoji.

L’utilisation de l’application reste limitée à deux minutes pendant que vous explorez les BeReal postés. Terminé donc, les séances d’une heure à scrollez son feed sans fin. BeReal mise sur la simplicité, l’ordinaire et un temps d’utilisation restreint. L’application séduit mais doit néanmoins résoudre des disfonctionnements, de nombreux utilisateurs se plaignent de bugs fréquents sur la plateforme.

“Avec BeReal je me fiche que la photo soit belle ou pas. J’ai juste envie de partager le moment présent avec mes amis et j’adore voir ce qu’ils font à l’instant t. C’est un réseau social plus intime que les autres tout en étant fun !” *Julie, 26 ans, Chargé de communication dans une mairie et utilisatrice depuis mai 2021 Bon les gens en retard VOUS ATTENDEZ QUOI POUR TÉLÉCHARGER BeReal???? — dan (@dylan_rgg) March 24, 2021 Le BeReal est tjrs pas tombé ! Trop envie qu’il arrive en train de patiner ⛸ — Galaad 🗡 (@Remi_VD) March 18, 2021 BeReal ça s’est propagé plus vite que le covid wsh c’est dingue https://t.co/fjY4F9wi4E — Kie (@Kiesseitje) June 6, 2021

Reste à voir comment va évoluer ce réseau social et surtout comment les plateformes concurrentes vont s’adapter !

BeReal est disponible sur l’Apple Store et Google Play.