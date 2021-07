Instagram et Brut dévoilent Brut Club, un nouveau format de sessions musicales à retrouver dès aujourd’hui sur le compte Instagram de Brut.

Un nouvel espace d’expression

Suite à la récente collaboration musicale autour du festival Instagram Voices, Instagram et Brut décident de s’associer plus durablement à travers le format Brut Club. L’ambition ? Promouvoir la culture et les talents qui la font vivre, en ouvrant un nouvel espace d’expression artistique sur la plateforme. Brut Club mettra à l’honneur tous les mois des artistes confirmés ou émergents.

le rappeur Jul interprétera aujourd’hui deux titres de son nouvel album « Demain ça ira » (« Le bouton » et « Alors la zone »), filmé depuis la scène du Dôme de Marseille et diffusé à 18h sur Pour inaugurer ce format inédit,(« Le bouton » et « Alors la zone »), filmé depuis la scène du Dôme de Marseille et diffusé à 18h sur @Brutofficiel