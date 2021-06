LinkedIn s’associe au média en ligne Brut pour proposer aux jeunes diplômés ou étudiants en recherche d’emploi ou de stage, un podcast de six épisodes. Il donne ainsi la parole à ceux qui s’apprêtent à faire leurs premiers pas dans la vie professionnelle.

“Embauche-moi si tu peux”

Alors que la pandémie de Covid-19 a chamboulé les étudiants et jeunes diplômés de la génération Z, LinkedIn et Brut collaborent pour donner la parole à ceux qui arrivent sur le marché du travail. Quelles sont leurs craintes, leurs aspirations, leurs difficultés ? Comment trouver un stage, élargir son réseau ou trouver un premier « job » ?

Le podcast « Embauche-moi si tu peux » répond à toutes ces questions sans langue de bois.

Dans chaque épisode d’une durée de 30 minutes, trois jeunes de 18 à 26 ans confronteront un expert du monde du travail sur une thématique précise (“Je dois faire un maximum d’études “, “Je n’ai aucune expérience professionnelle”, “Je dois dire oui à tout”, “Je dois me fondre dans la masse”…). Ensemble, ils échangent et tordent souvent le cou aux idées reçues afin de trouver les meilleures solutions pour avancer. La discussion est animée par Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction de LinkedIn Actualités.

Chaque fin d’épisode est par ailleurs dédiée au « Courrier LinkedIn », une rubrique qui laisse carte blanche aux jeunes qui ont partagé leurs propres expériences et observations postées sur LinkedIn, et auxquelles les invités réagiront.

Le premier épisode déjà disponible

Le premier épisode disponible déjà disponible porte sur le thème ‘Je dois faire un maximum d’études’. Trois étudiants débattront avec Valérie Deflandre, conseillère d’orientation au CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) : à retrouver sur Apple Podcasts et Spotify, et prochainement sur Deezer et Google Podcasts.

Ce podcast est produit par Paradiso Media avec Brut et LinkedIn, et les 6 épisodes de 30 minutes seront à retrouver sur Apple Podcasts et Spotify (procha inement sur Deezer et Google Podcasts).