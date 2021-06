Du 4 au 11 juin 2021, TikTok et Pôle emploi accompagnent les utilisateurs de la

plateforme dans leur projet professionnel et créent un espace entièrement dédié à

l’emploi et la formation. Baptisée #MissionEmploi, cette initiative témoigne de la volonté de TikTok de s’engager auprès de sa communauté d’utilisateurs français et des entreprises, en les aidant à être découverts et à se connecter les uns aux autres.

#MissionEmploi

TikTok, est devenue la plateforme privilégiée pour partager, en vidéo, ses passions, ses

moments de vie, des causes importantes. Plus de 100 millions d’utilisateurs en Europe, s’y

expriment librement, de façon spontanée et unique. De par la grande diversité de son audience,

TikTok est un lieu de rencontre et d’interconnexion entre ses utilisateurs mais aussi avec les marques et les entreprises qui s’y trouvent.

Ainsi, à partir du vendredi 4 juin, TikTok et Pôle emploi ont décidé de mettre à profit tout le potentiel de la plateforme en inaugurant #MissionEmploi, un espace unique

accessible sur l’application, et qui rassemble un grand nombre de ressources pour

accompagner les utilisateurs français dans leurs démarches et recherches d’emploi ou

de formation.

Des conseils et astuces pour tous

Depuis le portail #MissionEmploi, la communauté TikTok accédera – en vidéos – à des

conseils et astuces, élaborés par Pôle emploi, pour les aider très concrètement dans leur

démarche professionnelle :

• « Trois conseils pour optimiser son CV »

• « Les cinq secteurs qui recrutent le plus »

• « Tout savoir sur l’aide à l’embauche pour les moins de 26 ans »

• « Test : êtes-vous éligible à l’alternance ? »

Les utilisateurs TikTok pourront également trouver sur l’espace #MissionEmploi des liens

vers des informations et solutions gratuites de recherche d’emploi et de formation

professionnelle dont :

• Emploi store de Pôle emploi : une sélection d’outils et de solutions efficaces afin

d’aider à la recherche d’un emploi, au changement de carrière ou à l’affinement d’un

projet professionnel ;

• INCO Academy : des formations aux métiers de l’économie de demain, accompagnant

en particulier les personnes les plus éloignées de l’emploi ;

• MaVoie.org : un diagnostic personnalisé répondant au besoin d’orientation des jeunes

par la souplesse de la technologie et la finesse de l’humain, afin que chacun puisse

trouver sa voie professionnelle ;

• Bob : un ensemble de technologies d’accompagnement (diagnostic, stratégies, conseils)

qui permet à chaque personne en recherche d’emploi de mieux comprendre sa situation

et d’adopter les bons réflexes pour retrouver rapidement un travail.

La communauté TikTok mise à contribution

Pour accompagner l’ouverture de ce portail, TikTok lance une « Semaine de l’Emploi » sur la plateforme. Ainsi, du 4 au 11 juin, TikTok invite sa communauté à se rassembler autour du hashtag challenge #MissionEmploi, et à réaliser des contenus divertissants ou éducatifs pour créer une dynamique positive autour de l’emploi. Conseils pour valoriser son CV, les indispensables d’une lettre de motivation, les erreurs à ne pas commettre lors d’un entretien ou même des anecdotes personnelles… Toute la créativité de la communauté TikTok est mise à contribution pour donner un coup de pouce aux candidats.