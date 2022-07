Après avoir annoncé en mai dernier l’arrivée des réactions aux messages avec 6 émojis. WhatsApp annonce désormais aux utilisateurs qu’il va être possible de réagir aux messages d’une conversation avec n’importe quel émoji.

En cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs aussi bien, sur iOS que sur Android, cette fonctionnalité va améliorer la pertinence des réactions des utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur souhaite réagir à un message, WhatsApp lui permet d’utiliser n’importe quel émoji. La plateforme passe donc de 6 réactions à plus d’une centaine. Cependant, les utilisateurs ne peuvent choisir qu’une seule réaction par message. Pour ajouter un émoji, il suffit d’appuyer sur un message longuement, puis de cliquer sur « + » qui se situe à côté des émojis principaux déjà proposés et enfin sélectionner l’émoji de votre choix.

Since you asked…

… all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.

Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP

— WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022