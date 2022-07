La maison mère de TikTok, ByteDance se lance dans un nouveau projet. Le groupe serait en train de créer un réseau social similaire à Instagram afin de concurrencer Xiaohongshu. En effet, grâce à ses experts en informatique, le groupe ByteDance est connu pour créer en quelques mois des applications puissantes.

Kesong, le nouveau réseau social chinois

ByteDance n’est pas à son premier coup d’essai pour rivaliser avec Xiaohongshu. Le groupe avait déjà lancé Xincoa et Xintu pour concurrencer Xiaohongshu. Cependant, ces 2 applications ont été fermées, car elles n’ont pas su trouver leur public. Désormais, ce nouveau réseau social cible une catégorie plus jeune d’utilisateurs que son rival. Kesong présente des fonctionnalités communes à Instagram comme la publication de photos et vidéos et son fil d’actualité. ByteDance déploie de nombreux moyens pour concurrencer Xiaohongshu, l’équivalent chinois d’Instagram qui regroupe 200 millions d’utilisateurs mensuels en Chine.