Instagram a annoncé l’arrivée d’une nouveauté « Instagram Live Producer ». Ce nouveau service donne la possibilité aux utilisateurs de faire du streaming sur Instagram, via un ordinateur en utilisant un logiciel tiers comme OBS ou encore Streamlabs. Instagram va fournir aux créateurs une clé de stream pour ajouter Instagram Live comme point de terminaison du streaming et ainsi diffuser le Live sur le réseau social.

Une nouvelle fonctionnalité pour streamer sur Instagram

Instagram veut améliorer l’expérience des Lives et donner aux créateurs des moyens de faire des Lives de qualité. C’est pourquoi, le réseau social a lancé « Instagram Live Producer ». Un nouveau service qui fait le lien entre les logiciels de streaming et les Lives Instagram.

« Nous testons actuellement la possibilité de diffuser en direct depuis un logiciel de streaming, auprès d’un petit groupe de partenaires », déclare un porte-parole d’Instagram.

Live Producer est accessible grâce à un ordinateur et permet aux utilisateurs d’utiliser des outils supplémentaires (plusieurs caméras, d’autres microphones) que ceux offerts par leur téléphone portable. Avec cette nouveauté, les Live seront plus pertinents et participeront à l’expansion du live-shopping sur Instagram. L’accès à ce service sera dans un premier temps disponible pour un groupe restreint d’utilisateurs.