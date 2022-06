Le groupe Meta envisage de repenser le fil d’actualité de Facebook. Dans un communiqué interne, publié le 15 juin dans le média américain The Verge, le rapport révèle la volonté de Mark Zuckerberg pour le futur fil d’actualité de Facebook. Afin de concurrencer TikTok, le patron du groupe souhaite instaurer un nouvel algorithme : « Discovery Engine ».

Repenser Facebook

Depuis ce début d’année, le groupe Meta axe sa stratégie sur les formats courts. L’objectif est clairement de renforcer l’expérience des usagers de Facebook autour de la vidéo comme le fait TikTok et ainsi attirer les plus jeunes. Le géant de la technologie a déjà recentré l’algorithme d’Instagram autour des Reels en remplissant le fil principal de l’application de vidéos courtes provenant de comptes auxquels les utilisateurs ne sont pas abonnés. C’est cette direction que souhaite suivre Mark Zuckerberg avec Facebook. D’après le document interne révélé par The Verge, le fil d’actualité de Facebook devrait être totalement repensé.

Facebook is changing its algorithm to take on TikTok, leaked memo reveals https://t.co/VeLevpw0KM pic.twitter.com/jm3KUbJKGD — The Verge (@verge) June 15, 2022

Nouveau design, Discovery Engine, Messenger intégré…

En haut de l’écran se trouvera un mélange entre les Storys et les Reels. Ils vont être suivis de publications recommandées par le nouvel algorithme « Discovery Engine ». Celui-ci fonctionnera à la manière de l’algorithme « For You » de ByteDance, la maison mère de TikTok, en proposant du contenu posté par des utilisateurs inconnus sur Instagram et Facebook. Pour Tom Alison, cadre de Meta, à la tête de Facebook, la nouvelle priorité n’est plus d’afficher les publications des comptes que les utilisateurs suivent, mais plutôt de recommander plus de publications peu importe leur provenance.

En plus du nouveau fil d’actualité basé sur le « Discovery Engine », Facebook prévoit de réintégrer Messenger. Les deux applications sont séparées depuis plusieurs années. Aujourd’hui, Messenger fonctionne indépendamment de Facebook. Meta estime que la réintégration de Messenger va encourager les utilisateurs à partager plus de contenu en provenance du « Discovery Engine ».