Snapchat teste actuellement un abonnement payant nommé « Snapchat+ ». Avec ce service premium, les utilisateurs du réseau social auront accès à de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, la possibilité de savoir qui a regardé une nouvelle fois leur Story où voir où se trouvaient leurs amis au cours des dernières 24h sur Snap Map.

L’abonnement payant « Snapchat+ » a été repéré par le développeur mobile et ingénieur Alessandro Paluzzi. Celui-ci a partagé plusieurs captures d’écran sur Twitter qui montrent les fonctionnalités exclusives de ce futur service premium. Pour le moment Snapchat teste cet abonnement en interne :

Les abonnés à Snapchat+ vont avoir accès à plusieurs fonctionnalités tels que :

– Afficher un nouveau badge de profil pour indiquer qu’ils sont des abonnés de Snapchat+.

– Accéder à des icônes Snapchat exclusives,

– Épingler un ami dans l’application comme « leur meilleur ami n°1 ».

– Voir combien d’amis ont vu leur Story plusieurs fois.

– Voir l’historique de la localisation de leurs amis au cours des dernières 24 heures.

Concernant le dernier point, Alessandro Paluzzi précise que « cela ne sera possible que si vos amis partagent leur localisation avec vous, évidemment ».

Toujours selon les captures d’écran d’Alessandro Paluzzi, les tarifs de Snapchat+ pourraient être les suivants :

– Un abonnement d’1 mois : 4,59 €

– Un abonnement de 6 mois : 24,99 € (- 9 %)

– Un abonnement de 12 mois : 45,99 € (-16 %)

#Snapchat is working on a subscription plan called Snapchat+ 👀

ℹ️ Snapchat+ gives you access to exclusive, experimental and pre-release features such as the ability to pin 📌 the conversation with your Best Friend, the access to custom Snapchat icons, a special badge, etc… pic.twitter.com/VrMbyFlFvI

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022