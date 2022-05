WhatsApp veut élargir son activité en allant chercher les professionnels. Selon WABetaInfo, qui se consacre au suivi de l’actualité de WhatsApp, la version de l’application destinée aux professionnels, WhatsApp Business, va lancer une offre Premium.

Le groupe Meta souhaite aider davantage les entreprises, c’est pourquoi les applications du groupe développent de nouvelles fonctionnalités destinées aux professionnels. Selon WABetaInfo, WhatsApp Business prévoirait d’ajouter une offre payante. Ce nouveau service premium lié à la messagerie serait disponible exclusivement pour les utilisateurs qui disposent d’un compte professionnel. Une offre totalement optionnelle qui permettrait aux utilisateurs de lier 10 appareils différents à un même compte.

WhatsApp Premium prévoirait aussi d’ajouter une fonctionnalité qui permet de créer et personnaliser un lien unique pour inviter des utilisateurs à rejoindre un canal de discussion. Les professionnels peuvent déjà envoyer des liens à leurs clients, mais celui-ci contient le numéro de téléphone de l’expéditeur. Avec Premium, les comptes professionnels peuvent créer un lien à leur convenance et pour autant, le numéro de l’utilisateur resterait masqué. Le lien ainsi créé est unique et permet d’ouvrir un canal de discussion bien spécifique, sélectionné au préalable. Ce lien ne pourrait être modifié qu’une fois tous les 90 jours.

WhatsApp Premium is the new subscription plan for businesses!

The new optional subscription plan is under development on WhatsApp beta for Android and it lets businesses link and name up to 10 devices to the same account and a custom business short link!https://t.co/nvg3g7yhL9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 17, 2022