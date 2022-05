Le réseau social annonce l’arrivée de Twitter Circle, une fonctionnalité qui permet de partager des tweets à une audience restreinte et choisie. Une option très similaire à celle que propose Instagram avec les « Amis proches ».

Twitter Circle permettrait aux utilisateurs d’ajuster la visibilité de leurs tweets, en offrant la possibilité de sélectionner jusqu’à 150 autres profils pour les mettre dans un « cercle fermé ». Seules les personnes choisies par l’utilisateur vont pouvoir voir et interagir avec les messages publiés. C’est lors de la publication de leur tweet que les utilisateurs vont sélectionner avec quelle audience ils souhaitent le partager. Cette fonctionnalité est pour l’instant accessible pour une poignée de comptes seulement, afin de mener une phase de tests.

Tout comme pour les Amis proches sur Instagram, les utilisateurs peuvent éditer leur Twitter Circle à tout moment, sans que les autres utilisateurs sachent quand ils sont ajoutés ou retirés de la liste. Lorsqu’un utilisateur s’apprête à tweeter, une pastille ovale apparaît à côté de son image de profil lui permettant de choisir s’il souhaite publier pour l’ensemble de ses abonnés ou seulement à son Twitter Circle. Même s’il n’a pas encore accès à la fonctionnalité, un utilisateur peut voir les tweets d’une personne qui en dispose déjà, dès lors qu’il appartient à son Twitter Circle. Une mention « Seulement les personnes du Twitter Circle de @ peuvent voir ce tweet » s’affiche en dessous du tweet si c’est le cas. Lorsqu’un utilisateur répond à un tweet envoyé par quelqu’un à son cercle, seuls les autres membres du Twitter Circle peuvent voir sa réponse et interagir, sauf si son compte est en mode privé.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.

We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.

Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp

— Twitter Safety (@TwitterSafety) May 3, 2022