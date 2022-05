Si vous souhaitez supprimer votre compte Twitter, sachez que vous pouvez créer et télécharger une archive de vos données avant sa suppression. Désormais, quittez Twitter ne signifie plus perdre ses tweets.

Comment télécharger ses données ?

Avant de quitter le réseau social, il est possible de télécharger l’ensemble de vos données, dans un dossier ZIP : informations du compte, historique et activité, données relatives aux applications, centres d’intérêt et publicités. Voici la procédure pour tout conserver :

1. Sur Twitter, cliquez sur « Plus » dans le menu latéral gauche.

2. Puis, appuyez sur « Paramètres et confidentialité ».

3. Ensuite, sélectionnez « Votre compte » et cliquez sur « Télécharger une archive de vos données ».

4. Avant de poursuivre, vous devrez saisir votre mot de passe et une procédure de vérification de votre identité va être lancée, un code de confirmation vous sera envoyé par mail ou SMS.

5. Une fois que vous avez confirmé votre identité, vous êtes automatiquement redirigés sur la page permettant d’avoir une copie de vos données. Puis, appuyez sur « Demander une archive ».

6. Vous recevrez une notification dans l’application quand votre archive de données sera prête, explique Twitter.

7. Enfin une fois la notification reçue, allez dans « Paramètres », puis dans l’onglet et cliquez sur « Télécharger les données ».

Pourquoi de nombreuses personnes ont-elles décidé de quitter Twitter ?

Que des gens quittent ou rejoignent le réseau social quotidiennement, c’est normal. Néanmoins, ces derniers jours, il y a eu des fluctuations plus importantes, après l’annonce du rachat de Twitter par Elon Musk. Si certains sont ravis de cette nouvelle, d’autres préfères rejoindre le réseau social alternatif de Twitter : Mastodon. En effet, la plateforme a fait état d’un afflux de plus de 40 000 utilisateurs le jour du rachat de Twitter par Elon Musk.