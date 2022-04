Pour l’instant, les utilisateurs du réseau social peuvent répondre aux Stories par messages, émoticônes et ont la possibilité depuis peu de liker les stories. D’après le tweet d’Alessandro Paluzzi, Instagram ne s’arrête pas là et continue à développer des outils de réactions aux publications éphémères. L’application va donner la possibilité à ses utilisateurs de réagir directement aux Stories par des messages vocaux.

À l’heure actuelle, les utilisateurs qui souhaitent envoyer un message vocal pour réagir à une Story, doivent envoyer la Story dans la discussion privée ou taper dans la barre du bas pour réagir à celle-ci. Puis, aller dans la conversation et faire un message vocal, mais Instagram veut changer cela ! La fonctionnalité n’a pas encore été annoncée par l’application, cependant la plateforme travaille déjà sur cet outil de réaction audio. Instagram étudie donc la possibilité de permettre à ses utilisateurs de répondre aux Stories par des messages vocaux. Une option qui va davantage inciter les utilisateurs à interagir aux Stories des uns et des autres.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022