Le président ukrainien a su s’imposer comme le visage du conflit. Et la guerre fait aussi rage sur les réseaux sociaux, les hashtag #Zelensky sur Twitter ne cesse d’être dans les Tops Tweets de la plateforme. Le président qui force l’admiration est salué pour son courage par les internautes.

Un contraste entre les 2 dirigeants

Vladimir Poutine est un ancien espion du KGB au pouvoir depuis fin 1999 en Russie. Le président russe est réputé pour son ton froid et cassant et son visage fermé. Volodymyr Zelensky, ancien comédien devenu président de l’Ukraine depuis le 20 mai 2019. Un chef de guerre des temps modernes, qui porte les troupes ukrainiennes sur le terrain et partage les difficultés de son peuple. À Kiev, Volodymyr Zelensky signe la demande d’adhésion de son pays à l’Union européenne, debout en pull-over kaki, sur un bureau en contreplaqué.

Le contraste entre ces 2 chefs d’État est important. Le président ukrainien mise sur l’antagonisme de Vladimir Poutine pour rallier l’opinion publique à sa cause. Acclamé sur les réseaux sociaux, il est devenu la cible russe n°1. La popularité de Volodymyr Zelensky fait frémir l’autorité russe restreignant ces dernières semaines l’accès à certains réseaux sociaux.

Un usage habile des réseaux sociaux

Le président ukrainien est loin d’être un débutant en matière de communication sur les réseaux. Cette manière d’occuper le terrain médiatique n’est pas une nouveauté pour cet ancien acteur. Volodymyr Zelensky a misé sur son parcours atypique pour se distinguer des élites politiques post-soviétiques pour être élu. L’ancien comédien a mené une campagne portée sur les réseaux sociaux, privilégiant une relation « horizontale » avec les électeurs par les réseaux sociaux. Durant cette guerre, le président ukrainien présente une stratégie de communication similaire à sa campagne présidentielle. À travers son compte Twitter, avec 4,5 millions d’abonnés, Volodymyr Zelensky poste des vidéos, des photos, des messages d’information et des messages de remerciement aux gouvernements internationaux qui prêtent main-forte à l’Ukraine. Il se montre sur le terrain de guerre et donne l’image d’un président authentique et en action. Ses interventions sont reprises par des utilisateurs occidentaux sur Instagram et TikTok. Il incarne ainsi la résistance et devient un symbole pour les populations voisines.