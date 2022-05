Cela fait quelques années que Snapchat commercialise des lunettes connectées permettant aux utilisateurs de capturer des images à publier sur le réseau social. Désormais, Snapchat propose un nouveau produit qui va plaire aux amateurs de selfies. Il s’agit d’un petit drone nommé Pixy, qui permet de prendre des photos et des vidéos avec différents modes de prise de vue, puis de les transférer instantanément sur l’application mobile Snapchat.

Un mini-drone

Disponible en quantité limitée, ce drone poids plume permet de prendre des vidéos et des photos et d’y appliquer des effets avant de les partager sur les réseaux sociaux. Il se glisse facilement dans un sac ou une poche, et la prise en main est intuitive. Pixy sert uniquement à prendre des selfies que l’utilisateur va pouvoir publier sur les plateformes. Le drone ne nécessite aucune connaissance en pilotage, puisque tout est automatique.

« Nous avons voulu au contraire créer un produit amusant et facile d’accès afin que les gens se sentent à l’aise avec. Cela nous a pris pas mal d’années de recherche. » a déclaré Evan Spiegel, PDG de Snapchat.

La prise en main de Pixy est en effet d’une simplicité enfantine. La connexion entre le drone et l’application Snapchat se fait en quelques secondes. De là, l’utilisateur peut appliquer des filtres, ajouter de la musique et des effets vidéo, puis partager le résultat sur n’importe quel réseau social. Pixy n’est disponible qu’aux États-Unis et en France pour un tarif de 249,99 euros. Ce prix inclut un pack qui comprend le mini-drone, une batterie amovible rechargeable, un câble USB, un pare-chocs avec une sangle de transport et un manuel d’utilisation.

Comment marche ce drone ?

Pour faire décoller Pixy, il faut le mettre dans la paume de sa main, à hauteur d’yeux, appuyer sur un bouton et sourire. L’une des deux caméras embarquées fait alors son focus sur la personne et se braque vers elle tout au long de la prise de vue, qui dure de 10 à 20 secondes. Le drone revient ensuite se poser en douceur sur la main de l’utilisateur. L’utilisateur peut choisir entre cinq modes de prise de vue :

– Un mode stationnaire

– Un mode orbite, où Pixy tourne à 360° autour de vous

– Un mode suivi, où Pixy se place derrière vous et avance en vous suivant

– Un mode « révélation », où Pixy s’éloigne en prenant de la hauteur puis revient dans votre main

– Un mode personnalisé

Le résultat est de qualité, et permet d’obtenir des angles de vue bien plus variés qu’en brandissant son smartphone en mode selfie. Pixy se démarque des autres drones du marché avec son plastique jaune vif, ses bruitages enfantins et son design qui fait penser à un jouet. Cependant, ce n’est pas un joujou car les utilisateurs doivent respecter la réglementation locale sur les usages des drones loisirs qui s’appliquent aussi à Pixy.