Depuis plus d’un an, Guillaume Moglia, plus connu sous le nom de Popslay, partage chaque semaine des analyses sur les musiques tendances d’hier et d’aujourd’hui. Désormais, le Youtubeur a annoncé via son compte Instagram son arrivée sur les réseaux sociaux de CSTAR. Le créateur de contenu a imaginé avec la chaîne une nouvelle émission intitulée « CSTAR BPM »

CSTAR BPM

Il s’agit d’une émission 100 % digitale dont le format ne dépasse pas les 5 minutes. Pour ce projet, le Youtubeur est accompagné d’une équipe de Canal+. Popslay décrypte l’ensemble de l’actualité musicale : les dernières infos qui ont secoué les réseaux sociaux, le top streaming ou encore les nouveautés de la semaine. Des extraits sont découpés pour réaliser des vidéos courtes à destination d’Instagram, de YouTube, de Facebook et de TikTok. CSTAR BPM ne passe pas à la télévision. Après cette annonce, le premier épisode est sorti dans la foulée. Pour le lancement, Guillaume s’est concentré sur le festival de Coachella. Devant un fond vert, il est revenu en détails sur les moments clés de cette nouvelle édition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par guigui hadid (@popslay)