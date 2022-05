Après avoir fait un carton lors de son avant-première au cinéma pour le troisième épisode de Motherland, sa série documentaire sur des pays d’Afrique. Sally dévoile son nouveau projet : la Sally Academy, un centre de conférences et de masterclass.

(Encore) un nouveau projet pour Sally !

C’est officiel, la créatrice de contenu Salima Poumbga, plus connue sous le nom de CrazySally, se lance dans un nouveau projet. Elle ouvre son centre de conférence et de masterclass afin de partager son parcours et de donner les clefs du succès aux intéressés. Des conférences travaillés, parfois avec des intervenants, pour parler de sujets divers : réseaux sociaux, stratégie de communication, développement personnel, marketing, mindset, club de débat et de lecture…

Rendez-vous les 7 et 8 mai prochain

La première masterclass va se dérouler les 7 et 8 mai prochains dans une superbe salle à Paris. Initialement prévu le week-end dernier mais victime de son succès, le site web de la Sally Academy a subi une défaillance technique avec le crash de son site, qui l’a obligé à repousser sa première conférence. Le programme pour ces 2 jours de folie va se séquencer en 2 parties. Le samedi 7 mai, Sally, pendant une séance de 4 heures, expliquera comment bâtir une communauté solide. Le dimanche 8 mai, la créatrice de contenu, enseignera comment booster sa visibilité et son engagement durant une séance de 4 heures.