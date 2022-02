Les bots et faux comptes sur les réseaux sociaux sont nombreux et parfois compliqués à repérer. Influenth partage les tips à suivre pour les déceler.

Repérer les bots sur Instagram, Twitter et Facebook

Selon l’enquête de la société américaine éditrice de logiciels et de services de cybersécurité Imperva, 26% de l’activité globale sur internet est générée par des bots malveillants qui envahissent nos réseaux sociaux. Rappelons qu’un bot est un compte automatisé et piloté par un algorithme qui est souvent utilisé pour envoyer des sites de spam ou inciter à la fraude transactionnelle.

Photo de profil

La plupart du temps, les bots n’affichent aucune image sur leurs profils. C’est l’un des premiers indices à repérer si vous avez des doutes. Cependant, il se peut, notamment sur Facebook, que ces derniers usent de photos génériques d’animaux ou encore photos de profil volées.

Nom de compte

De ce fait, une autre vérification s’impose, celle du nom du profil identifié. En effet, si vous cliquez sur l’URL d’un bot, vous retrouverez la plupart du temps une suite de chiffres aléatoire.

Followers et Following

Généralement, les bots suivent un très grand nombre de personnes sur les réseaux, mais ne sont suivis en retour que par très peu d’utilisateurs voire pas du tout. Toutefois, si le compte vous paraît suspect, mais que les chiffres vous semblent crédibles, vérifiez la liste des abonnés ; souvent, les bots se suivent entre eux et forme un réseau.

Contenu et activité de compte

Les bots postent de façon régulière voire trop. En effet, leur activité est nettement plus dense que celle d’un utilisateur humain moyen. Vérifiez ainsi le nombre de tweets, posts ou statuts publiés au cours des jours et de la semaine. De plus, les bots publient généralement beaucoup de concours high tech ou de marques de luxe notamment sur leurs comptes Instagram. Du côté de Facebook et Twitter, ils ne publient au contraire que très peu. Leurs comptes sont bien plus alimentés par des retweets ou des partages de post que par des créations.

Repérer les faux comptes sur Instagram, Twitter et Facebook

Nom de compte

Tout comme pour les bots, les faux comptes sont repérables à l’aide du nom de profil ou de l’URL. En effet, sur les réseaux, un nom est unique et ne peut être repris à l’identique. Si vous avez un doute, vérifiez alors le nom ou l’URL qui sera souvent composé de plusieurs chiffres ou lettres identiques pour usurper l’identité d’une célébrité ou d’un influenceur par exemple.

Date de création et de post

Sur Facebook et Instagram, vous devrez remonter le fil d’actualité pour repérer certains indices. Le compte d’une personne qui prétend en être une autre peut se vérifier également via la date de création du compte ou du contenu général de ce dernier. Sur Twitter, la date de création est directement affichée en haut du profil.

Certification

Les faux comptes sont souvent utilisés à des fins malveillantes. Lorsque vous suspectez un compte de se faire passer pour une célébrité par exemple, vérifiez que le badge bleu est présent sur les différents comptes Facebook, Instagram et Twitter de cet utilisateur.

Followers et Following

Lorsqu’il s’agit d’une personnalité ou d’un créateur de contenu populaire, les followers se bousculent sur le compte officiel. Ainsi, les faux comptes n’ont souvent que très peu d’abonnés en comparaison à la notoriété supposée.