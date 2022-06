Roro le costaud enfile son costume de mannequin pour la 1ère collection inclusive de Jules. L’influenceur tétraplégique est l’égérie d’une ligne de vêtements pratique et esthétique qui s’adapte aux difficultés des personnes à mobilité réduite.

L’influenceur tétraplégique : égérie de Jules

Pompier, influenceur, chroniqueur, auteur et désormais égérie d’une marque de prêt-à-porter… Romain Guérineau, alias Roro le costaud sur les réseaux sociaux, exploite toutes les ficelles qui lui permettent de briser les idées reçues sur le handicap et d’améliorer le quotidien des 12 millions de Français concernés. Dix après l’accident de ski qui l’a rendu tétraplégique, on le retrouve, tout sourire, sur les affiches de la collection été 2022 de l’enseigne Jules, arborant tour à tour shorts, chemises à motifs et autres hauts colorés. Le créateur de contenu et militant est devenu l’ambassadeur de la dernière collection capsule de Jules. Mais il ne représente pas n’importe quels produits.

« Merci beaucoup Jules D'avoir voulu réconcilier la Mode et le handicap, merci d'avoir poussé la démarche à cent pour cent, en faisant intervenir des personnes en situation de handicap afin de comprendre ce dont elles avaient besoin, quelles étaient leurs difficultés pour avoir des vêtements pratiques et esthétiques », écrit-il sur Instagram.

Cette collection capsule « pratique et esthétique »

Cette collection capsule « pratique et esthétique » en exclusivité web a été conçue avec l’aide de l’association APF France handicap afin de proposer des vêtements adaptés aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite. Roro le costaud a épaulé l’équipe dans la conception de ces nouveaux produits

« Cette gamme, issue de cette étroite collaboration, donne naissance à des vêtements plus conforts et plus faciles à enfiler : des tailles élastiquées, des boutonnages aimantés, une ergonomie entièrement revue… », indique la marque sur son site.

Romain a accepté de donner son avis, mais avait une seule demande s’il participait au projet. « C’était ma seule condition, apporter mon expertise gracieusement, mais je voulais juste qu’une personne en situation de handicap soit le modèle (moi ou quelqu’un d’autre) alors merci d’avoir tenu parole. ». La marque lui a proposé de devenir lui-même le visage de cette première collection à destination des personnes en situation de handicap.