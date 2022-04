Une grande première dans le monde sportif. Le 15 avril dernier sur TikTok, les utilisateurs ont pu suivre en direct un match de football. La rencontre espagnole entre le Real Sociedad et le Betis Séville a été retransmise sur la plateforme chinoise. Un partenariat inédit pour le football européen et TikTok. L’objectif est de toucher un nouveau public et d’attirer l’attention des plus jeunes sur la compétition.

Une grande première

Très populaire chez les jeunes, TikTok a diffusé pour la première fois un match de Liga. Un « dispositif spécial » a été mis en place avec une trentaine de personnes pour piloter la retransmission. « C’est un pas de plus pour La Liga dans sa quête pour construire de nouveaux publics et d’apporter le football à tous les téléspectateurs », se félicite Alfredo Bermejo, le directeur de la stratégie numérique de La Liga. Le Championnat d’Espagne est aussi le premier à se lancer dans cette expérience totalement nouvelle. Cette soirée spéciale sur TikTok, a été animée par deux créateurs de contenu spécialisés dans le football : Nacho Hernáez et Carla Gabián. Ces deux commentateurs ont réalisé une interaction avec les spectateurs sur la plateforme. Cette première retransmission sur TikTok est une réussite et va donner envie à d’autres championnats d’essayer.