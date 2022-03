Les marques françaises l’ont compris, c’est à présent sur le réseau social chinois que tout se passe. Et si TikTok donne l’opportunité aux marques d’émerger, il faut néanmoins respecter les codes de la plateforme, loin (très loin) des codes Instagram. Influenth a listé 4 marques françaises qui tirent leurs épingles du jeu sur TikTok.

Caudalie est une marque de cosmétiques française créée en 1995 et spécialisée dans la vinothérapie. Elle se lance sur TikTok en octobre 2020 et compte aujourd’hui 263 600 abonnés avec plus de 2 millions de likes. L’entreprise diversifie son contenu sous forme de vidéo face caméra avec effets visuels et sonores et des vidéos focus sur les produits alliant texte explicatif et sons populaires. De plus, la marque s’est associée avec certains créateurs de contenu TikTok qui cible parfaitement leur audience comme par exemple @carladolier ou @selfcareinpajamas.

Avec plus d’1 millions de likes et 84k abonnés sur le réseau, Carrefour s’est également frayé un chemin. Le but pour la marque est de mettre en avant le savoir-faire de Carrefour via leurs collaborateurs et collaboratrices. Vous pouvez retrouvez des vidéos conseils sur le végétalisme par exemple ou encore la préparation de plateaux de fruits de mer par une poissonnière. L’entreprise partage également les backstages du magasin pour rendre authentique et transparent leurs contenus. Carrefour se tourne aussi vers les créateurs de contenu comme @maximemagic qui a réalisé un tour de magie avec des produits de la marque.

La marque française Salomon se lance sur TikTok le 22 mars 2021 et a construit une communauté de 125k abonnés en moins d’un an. Leur contenu se démarque via des vidéos décalées jouant sur le son et le montage. Par exemple, leur toute première vidéo illustre deux personnes en slip faisant du ski de fond puis un athlète qui court sur une crête sur la musique Still Dre. La marque se sert ainsi d’athlète pour réaliser ses vidéos et partage également des challenges tels que le Flying veste Challenge.

Actif sur le réseau social chinois depuis octobre 2020, Décathlon partage son contenu auprès d’une communauté de 62,5k abonnés. La marque souhaite mettre l’accent sur l’accessibilité du sport et crée du contenu autour des différentes pratiques qu’ils accompagnent. Décathlon s’appuie sur des athlètes pour réaliser des tutoriels notamment. Par exemple, Aurélien Fontenoy, 3 fois champion de France de VTT qui donne des conseils et astuces pour les pros ou amateurs. Encore une fois, Décathlon use des codes TikTok pour prendre place sur TikTok : vidéos ASMR de tennis, classement de 5 randonnées à faire de toute urgence.