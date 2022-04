TikTok vient d’annoncer le test du bouton « dislike » sur sa plateforme. Il va permettre aux utilisateurs d’identifier les commentaires qu’ils pensent inappropriés ou qui ne les intéressent pas. Ces retours vont enrichir le panel de facteurs sur lequel TikTok s’appuie déjà, pour faire en sorte que la section commentaires reste toujours pertinente et suscite de l’engagement.

Un bouton « dislike »

Pour TikTok, il ne s’agit pas de rendre les « dislike » publics. Seul l’auteur d’un dislike sur un commentaire peut voir son choix. Le réseau social explique :

« à côté de notre travail de modération proactive de contenus, attitudes abusives ou faisant la promotion de la haine qui violent nos Règles de la communauté, nous continuons également d’explorer de nouvelles manières de donner plus de contrôle autour des commentaires. ».

Les créateurs qui recueillent une proportion trop élevée de « dislike » vont recevoir une notification, explique la firme. La fonctionnalité commence doucement à apparaître dans certains pays. Concrètement le bouton ressemble à un pouce vers le bas à droite du bouton « coeur ».

Tiktok dislike comment button just make it looks messy I think pic.twitter.com/bBNEk6QsXY — yazz🌵 (@iniyaspip) March 14, 2022

Un impact encore incertain

Pour l’heure, TikTok n’a pas indiqué l’impact que cette fonctionnalité va avoir sur le classement des commentaires sous les vidéos. Ainsi, on ignore si cela va entraîner un changement dans la façon dont les commentaires vont s’afficher pour les utilisateurs individuels ou pour l’ensemble de la communauté. Comme pour Twitter avec les « downvote », il semble que le but de TikTok est de donner davantage de retour sur ce que les utilisateurs n’aiment pas, ce qui va permettre à la plateforme d’affiner davantage ses systèmes pour donner la priorité aux remarques les plus pertinentes et les plus engageantes.