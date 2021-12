Twitter dévoile sa rétrospective sur les sujets qui ont le plus fait parler sur la plateforme en 2021. Ce bilan est défini selon 4 classements : les hashtags les plus utilisés, les 5 tweets les plus retweetés, les tweets les plus likés et enfin les émojis les plus tweetés.

Les hashtags les plus utilisés de l’année

Malgré la pandémie mondiale et le fait que le sujet domine la sphère, Twitter reste un lieu d’échanges en tout genre et n’a pas découragé ses utilisateurs. Ils ont continué de partager leurs passions, de célébrer leurs personnalités préférées, tout en conservant leur sens de l’humour. Les émissions de télévision, le sport et la musique s’accrochent et animent toujours le réseau.

#Covid19 +3,5 millions de tweets 😷 #PassSanitaire +2,9 millions de tweets 💉 #Macron +2,8 millions de tweets 🇫🇷 #NowPlaying +2,7 millions de tweets 🎧 #KohLanta +2,5 millions de tweets 🌴 #BTS +2,1 millions de tweets 🎤 #LVMenFW21 +1,7 millions de tweets 👔 #France +1,6 millions de tweets 🇫🇷 #Paris +1,5 millions de tweets 🇫🇷 #Ateez +1,4 millions de tweets 🎼

Les 5 tweets les plus retweetés

Le football est à l’honneur dans ce classement et mobilise le réseau sur les évènements sportifs de l’année.

Manchester United annonce le retour de Cristiano Ronaldo dans l’équipe / +598 000 Retweets Le PSG annonce l’arrivée d’un nouveau joueur dans l’équipe en juin / +187 000 Retweets Karim Benzema annonce son retour en Équipe de France – +69 000 Retweets « S’il te plaît rend moi ma vie, rend moi mes rêves, je t’en supplie… » / +59 000 Retweets Z Event collecte 10 064 480 euros au profit d’Action contre la faim / +42 000 Retweets

Les tweets les plus likés

Une jeune femme fête 1 an de rémission du cancer / +855 000 J’aime Karim Benzema annonce son retour en Équipe de France / +250 000 J’aime Mister V dialogue en meme avec Booba – +237 000 J’aime Karim Benzema réagit à l’élimination de l’Équipe de France à l’Euro 2021 / +209 000 J’aime Le créateur de contenu @Mastuu_ partage sa transformation physique / +198 000 J’aime @maxlojr célèbre l’obtention de son brevet de pilote / +192 000 J’aime Tweet humoristique de @BarbzBArmy sur les attentions des grands-parents / +187 000 J’aime @deazkbl_ réinterprète avec humour le tennis de table / +173 000 J’aime Omar Sy va poser lui-même l’affiche de Lupin dans le métro / +164 000 J’aime Emmanuel Macron annonce son allocution du 31 mars -/ +154 000 J’aime

Les émojis les plus tweetés