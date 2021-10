Lancé en 2019, MYM est un réseau social privé destiné aux créateurs de contenus et personnalités (musiciens, sportifs, coachs ou encore influenceurs) leur permettant de partager des posts, vidéos, coulisses, lives ou encore dédicaces à leurs communautés.

MYM, le réseau social controversé

Pour accéder à un contenu exclusif , il suffit à l’utilisateur de s’abonner au profil de sa personnalité préférée. L’abonnement lui permet ainsi d’avoir un accès à l’ensemble des contenus partagés par le créateur. Ce dernier peut également décider de bloquer une partie de son contenu et de le rendre accessible uniquement via un abonnement payant. Et le hic est là, ce contenu dit “exclusif” donne lieu à de nombreuses dérives avec la présence de contenus à caractère sexuel très explicites.

Conscient de la responsabilité des réseaux sociaux en matière de diffusion de contenus et d’encadrement, MYM souhaite s’engager dans une démarche éthique.

Le comité d’éthique indépendant

Un comité d’éthique a été composé pour élaborer une charte de bonnes pratiques produite de manière indépendante. Le comité d’éthique a pris ses fonctions depuis le 1er septembre 2021. Il est constitué de membres choisis par les dirigeants pour leurs qualités et leurs expertises reconnues dans des thématiques se rapportant directement aux enjeux et problématiques actuels : cybersécurité, droits des femmes, droit digital, numérique…

Les membres sont indépendants financièrement, gage de fiabilité et d’impartialité dans la réalisation de leurs futures missions. Par ailleurs, ils ne perçoivent aucune rémunération ce qui témoigne de leur engagement et dévouement pour une plateforme responsable.

Les membres :

– Géraldine SALORD, Avocate spécialiste du droit de l’informatique et de la protection des données.

– Danielle BOUSQUET, Ancienne députée, Présidente de la fédération des centres d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF) elle est un acteur central et reconnu des droits des femmes.

– Odile CHAGNY, Économiste experte des plateformes numériques et des changements sociaux et sociétaux engendrés par ces dernières.

– Thierry BERTHIER, Co-directeur du groupe « Sécurité – Intelligence artificielle » au Hub France IA, il est expert en cybersécurité.

– Daniel DOPPLER, Président de QuickText, serial entrepreneur et Business Angel, il est reconnu pour son expérience dans l’entreprenariat et le digital.

Une charte éthique en cours d’élaboration

Une charte d’éthique est en cours de rédaction par les six experts du numérique, elle sera produite de manière indépendante et collégiale. Cette dernière précisera non seulement ce qui est au cœur des valeurs de la plateforme et quels procédés assurent sa mise en œuvre effective. Elle spécifiera aussi les principes de conformité légale et morale ainsi que les règles de déontologie.

La charte fixe également les principales missions du comité d’éthique :

– Veiller au respect et à l’application de la charte

– Produire et rendre des avis et des recommandations aux dirigeants de MYM sur des questions d’éthique de l’entreprise

– Faire des propositions de financement pour des actions spécifiques de MYM en matière de soutien à des associations.