Le 28 septembre dernier se tenait la première édition du TikTok World, un évènement dédié aux marques et aux professionnelles qui souhaitent découvrir les dernières nouveautés et s’approprier pleinement les usages de la plateforme. Et bien sûr, Influenth y était, on vous raconte ce qu’on a appris !

TikTok au service de la créativité des marques et créateurs

TikTok l’a fait, 1 milliard d’utilisateurs à travers le monde utilise l’application pour se divertir, s’inspirer et découvrir les tendances du moment. Le réseau social tend à présent à accompagner et optimiser la collaboration marques/influenceurs à l’aide de nouvelles fonctionnalités.

– TikTok Creator Marketplace* : un portail accessible en libre-service permettant aux marques d’accéder facilement à une grande diversité de créateurs afin de trouver ceux qui coïncident le mieux avec leurs objectifs de campagne. À noter que le portail possède un système de filtrage amélioré pour optimiser la recherche : type de post recherché, localisation de l’influenceur, nombre moyen de vues, etc.

– API TikTok Creator Marketplace : cette interface permet aux professionnels du marketing d’accéder à des données et outils complémentaires, dont ceux d’experts tels que Whalar, Influential ou Captiv8, et de leur proposer des services en marque blanche qui les aideront à piloter toutes les étapes de leurs campagnes de marketing en partenariat avec des créateurs sur TikTok.

– Open Application Campaigns : les marques peuvent transmettre directement leur brief de campagne aux créateurs sur la TikTok Creator Marketplace pour qu’ils puissent proposer leurs services et participer.

– Branded Content Toggle* : cet outil permet aux créateurs de préciser que leurs vidéos sont sponsorisées. Une transparence importante sur un marché encore en pleine structuration et entaché par certains influenceurs et des partenariats douteux.

– Customized Instant Page* : les marques peuvent créer des pages d’accueil qui se chargent en quelques secondes pour que les utilisateurs s’imprègnent pleinement de leur message en parcourant leurs différents contenus.

*Les solutions disponibles en France sont indiquées avec un astérisque.