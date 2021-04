LinkedIn lance aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités afin d’aider les marketeurs, les créateurs de contenus et les freelances à promouvoir leur marque et leur entreprise. Déployés à l’échelle mondiale, ces nouveaux outils permettent aux 21 millions de membres LinkedIn en France de présenter leurs contenus, marques, services, compétences et expertises, et d’échanger avec une communauté professionnelle en plein essor.

Le Mode Créateur

Avec le Mode Créateur, mettez en valeur vos contenus pour élargir votre communauté. Les créateurs actifs et désireux d’agrandir leur communauté sont invités à activer le Mode Créateur depuis leur tableau de bord. Avec cette nouvelle fonctionnalité, ces derniers peuvent augmenter le nombre de leurs abonnés en intégrant un bouton « Suivre » à leur profil. Ils ont également la possibilité de mettre en avant leurs expertises en ajoutant des hashtags à leur profil (par exemple #design). Ce contenu est davantage mis en évidence dans la rubrique Activité.

Les Cover Story

Dynamisez votre présentation avec une vidéo Cover Story. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux membres de partager leur parcours en vidéo de manière plus personnelle et engageante. Vous êtes un indépendant ou un dirigeant d’entreprise, et vous souhaitez développer votre activité ? Grâce à cet outil, vous pouvez présenter vos services et votre expertise, et ainsi attirer de nouvelles audiences.

Open for Business

Développez votre activité en présentant vos services. Grâce à la fonctionnalité Open for Business accessible depuis leur profil, les freelances et les dirigeants de petites entreprises pourront désormais créer des Services Pages pour présenter leurs services. Ils bénéficieront ainsi d’une meilleure visibilité auprès des membres de la communauté LinkedIn en France. Les Service Pages seront modifiables et gérables directement par les membres depuis leur profil LinkedIn. Vous pourrez également voir les notes et commentaires reçus via vos Service Pages.