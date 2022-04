Fini les conversations WhatsApp ou Messenger qui ont tendance à devenir des albums photos virtuels des enfants de la famille. Désormais, la toute jeune application française Nin-Nin permet de créer un « feed » uniquement au sujet de l’enfant. Un réseau social familial et privé.

Une application 100 % française

Lancé en avril 2022, ce réseau social, baptisé Nin-Nin, a été développé par la marque de doudou made in France du même nom. C’est le premier réseau social familial et privé autour de l’enfant. L’application regroupe des vidéos et photos mais également des informations plus personnelles que les parents souhaitent divulguer sur leur enfant (poids, taille, date de naissance, groupe sanguin…). Une plateforme aux multiples usages, permettant de partager des photos et vidéos hiérarchisées de l’enfant et de créer une boîte à souvenir numérique pour l’enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nin-Nin® (@nin_nin_doudou)

Confidentialité et sécurité

Avec 700 000 naissances par an en France, le marché est florissant et les baby tech sont en plein boom. Les fondateurs du réseau social présentent cette application comme « une plateforme familiale et privée », puisque le « compte » de l’enfant n’est accessible qu’aux personnes ayant reçu une invitation. Cette application se veut plus ergonomique et « sympathique » qu’une messagerie ou qu’Instagram. Nin-Nin est pour le moment complètement gratuite et assure qu’elle n’a ni accès aux photos, vidéos et commentaires publiés sur les comptes. L’application précise que les données collectées ne sont utilisées que pour le bon fonctionnement de l’application.