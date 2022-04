Après avoir annoncé les prochaines nouveautés pour améliorer les messages vocaux sur WhatsApp, le groupe Meta présente une série de fonctionnalités destinés à la messagerie d’Instagram. L’objectif : faciliter le partage des messages et améliorer l’expérience des utilisateurs sur la messagerie du réseau social.

Une foule de nouvelles options

En plus de la mise en avant du format vidéo, Instagram souhaite développer davantage la messagerie de sa plateforme pour aider ses utilisateurs à se connecter avec leurs amis les plus proches de manière plus amusante et transparente. Le réseau social améliore la gestion des messages à l’aide de 7 nouvelles fonctionnalités.

1. Répondre à des messages pendant que vous naviguez : Pour répondre à un message reçu en DM, vous n’avez plus besoin de vous rendre dans la messagerie. Lors de la navigation au sein de l’application, une fenêtre apparaît en superposition et vous permet de répondre directement.

2. Envoyer rapidement une publication à vos amis : Vous pouvez maintenant partager une publication à une suggestion rapide de contacts. En appuyant longuement sur l’icône de partage, Instagram vous proposera automatiquement d’envoyer le post à l’un des 4 comptes avec lesquels vous interagissez le plus.

3. Voir qui est en ligne : En haut de votre boîte de réception, vous pouvez maintenant voir qui est connecté.

4. Partager un extrait musical dans une discussion : Une nouvelle fonctionnalité avec Apple Music, Amazon Music et Spotify vous permet désormais de partager un extrait musical de 30 secondes dans vos conversations.

5. Envoyer un message en mode silencieux : Envoyez des messages sans que votre interlocuteur ne reçoive une notification en ajoutant « @silent » dans votre message.

6. Personnaliser vos conversations : vous pouvez modifier l’apparence du fond d’écran de vos conversations en adoptant différents thèmes.

7. Créer des sondages dans une discussion de groupe : Vous pouvez maintenant créer un sondage dans les discussions de groupe en ajoutant l’autocollant Sondage.